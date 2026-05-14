Мерц ще посрещне Радев с военни почести в Германия
Кадър Ютуб
Според външния ни министър премиерът е получил покани и от италианската премиерка Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антониу Коща
Германският канцлер Фридрих Мерц ще посрещне новия български премиер Румен Радев с военни почести във Федералното канцлерство на 18 май 2026 г. от 17:00 часа. Това се посочва в официалния сайт на германското канцлерство, предаде Епицентър
Последващите разговори ще бъдат посветени на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната сигурност, се посочва още в съобщението.
На 11 май българският външен министър Велислава Петрова-Чамова, по време на Съвета на външните министри на ЕС в Брюксел, съобщи, че Радев е приел поканата на Мерц. Това ще бъде и първото посещение на Радев в качеството му на министър-председател.
На въпрос какво е посланието на България с това първо посещение, Петрова-Чамова отговори: „Ясно затвърждаване на силна европейския позиция и работа в рамките на съюза. Искаме да виждаме съюза все по-силен и по-силен.“
Според министър Петрова-Чамова премиерът Радев е получил покани и от италианската премиерка Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и от председателя на Съвета Антониу Коща. В момента се работи по организирането и на тези визити, увери тя.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!