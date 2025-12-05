Мерц в Брюксел, за да издейства помощ на Украйна

Кадър Youtube

Германският канцлер Фридрих Мерц днес ще бъде в Брюксел, за да „убеди“ белгийския си колега в предимствата на плана на Европейската комисия да използва замразените руски в Европа в помощ на Украйна, предаде Франс прес.

Германският лидер отложи пътуването си до Норвегия, планирано за днес, за да проведе „частна вечеря“ с белгийския премиер Барт де Вевер и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи вчера говорител на германското правителство.

„Искам да обсъдим как може да постигнем напредък по предложението ми, което Комисията вече превърна в правни текстове“, каза Мерц на пресконференция снощи.

В сряда ЕК представи план за финансиране на Украйна през следващите две години, а една от избраните възможности е използването на замразените руски активи в Европа – нещо, на което Белгия все още се противопоставя.

Причината е, че финансовата институтция „Юроклиър“, където се съхраняват около 210 млрд. евро от руските активи в ЕС, който са общо 235 млрд. евро, е базирана в Белгия.

„Не искам да го притискам“, каза Мерц за белгийския си колега, а „да го убедя, че пътят, който предлагаме тук, е правилният“, за да „помогнем на Украйна“.

Съгласно предложението на ЕК Германия „ще бъде една от възможните държави гаранти за съответната сигурност на тези активи“, припомни той.

„Целта ми не е само да убедя белгийското правителство, но и (целия) Европейски съвет“, чиято следваща среща на 18 и 19 декември е „последната възможност тази година“ за постигане на споразумение, подчерта Мерц.

От своя страна белгийският премиер заяви, че се надява на „ползотворна дискусия“ с германския канцлер утре.

"Все още мога да определя собствената си позиция, дори и да имам големи, силни съседи, които много харесвам и уважавам политически, които може да ме помолят да направя нещо различно. Имам само една отговорност - това е интересът на белгийските данъкоплатци", каза Де Вевер, допълва БТА.

В края на октомври ЕС се ангажира да намери решение за финансиране на Украйна през следващите две години, за да гарантира, че Киев няма да остане без ресурси, въпреки постепенното оттегляне на американците.

В писмо, което изпрати до Фон дер Лайен миналия месец Де Вевер изрази притеснения относно потенциален руски ответен акт и перспектива за финансови претенции срещу Белгия и „Юроклиър“, ако руските активи бъдат отпуснати под формата на „репарационен заем“ за Украйна.

