Мерц за руската ракета, паднала в Полша: Москва е готова да ескалира конфликта

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Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че инцидентът, при който руска ракета падна в Източна Полша, показва безразсъдството и „пълната липса на скрупули от страна на Русия“, както и готовността ѝ да ескалира напрежението на фона на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

„Ние стоим непоколебимо зад нашите партньори“, написа Мерц в социалната платформа Екс.

Германия „остро осъжда масираните атаки на Русия срещу Украйна“, в които „за пореден път цивилни губят живота си“, каза германският канцлер, твърд поддръжник на Киев в битката му срещу Москва.

Редактор "Екип на Петел",

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