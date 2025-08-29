реклама

"Мерцедес" и "Мини" катастрофираха на бул. "България"

29.08.2025 / 19:42 2

Булфото

Катастрофа блокира движението на бул. 'България' в София

Катастрофа между „Мерцедес“ и „Мини“ затрудни сериозно движението на кръстовището на булевардите „България“ и „Гешов“. По първоначална информация причина за инцидента е отнето предимство от един от двамата водачи. При сблъсъка няма пострадали, но щетите по автомобилите са значителни. Трафикът в района е силно затруднен, а трамваите преминават трудно, въпреки че спътници на водача на „Мерцедес“-а се опитват да преместят колата от релсите.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 140383 | Одобрение: 15798
Има марка автомобили Мини,но нямат нищо общо със снимката!!!;):errm:Намусен
1
0
kris (преди 28 минути)
Рейтинг: 499942 | Одобрение: 91697
Не знам какво е имал предвид тоя де го е писал това, но снимката е на Смарт, втория модел и какво е това Мини с жена ми не знаем.....Тя имаше точно такъв....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама