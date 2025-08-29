"Мерцедес" и "Мини" катастрофираха на бул. "България"

Булфото

Катастрофа блокира движението на бул. 'България' в София

Катастрофа между „Мерцедес“ и „Мини“ затрудни сериозно движението на кръстовището на булевардите „България“ и „Гешов“. По първоначална информация причина за инцидента е отнето предимство от един от двамата водачи. При сблъсъка няма пострадали, но щетите по автомобилите са значителни. Трафикът в района е силно затруднен, а трамваите преминават трудно, въпреки че спътници на водача на „Мерцедес“-а се опитват да преместят колата от релсите.

