"Мерцедес" напуска Германия

Пиксабей

Германската автомобилна индустрия променя играта. Тъй като пазарът на електрически автомобили не се представя толкова добре, колкото се очакваше в Европа, а митата в САЩ свиват печалбите, Mercedes-Benz реши да премести значителна част от производството си в по-приятелска територия: Унгария, където оперативните разходи са по-ниски, а държавните стимули са... по-щедри, предаде Пловдив 24.



Главният изпълнителен директор Ола Калениус лично пътува до Будапеща, където "сключи“ сделката с Виктор Орбан. Заводът в Кечкемет се разширява, наема 3000 нови работници и се готви да стане доминиращо производствено съоръжение на Mercedes в Европа, предаде NewsAuto Podcast.



30% от производството извън Германия – Защо Mercedes го прави



Досега Унгария е осигурявала около 15% от производството. С модернизацията той ще достигне 30%, надминавайки по капацитет историческите заводи на марката в Зинделфинген, Ращат и Бремен.



- Прогнозно производство в Кечкемет: 300 000 – 400 000 автомобила годишно



- Оценка на германските фабрики: около 200 000 всяка



Изборът не е случаен. По-ниски разходи за труд, по-бързи одобрения, по-малко бюрокрация и – най-важното – гъвкавост за бързо "пускане в експлоатация“ на новите електрически модели с малък и среден обем.



Какви модели ще слязат от унгарското производство?



Според плана, Кечкемет предприема две ключови изстрелвания:



- Нова електрическа C-класа (платформа MB.EA) – от второто тримесечие на 2026 г.



- Ново поколение GLB, хибридна и изцяло електрическа версия



Германският завод запазва AMG GT, но серийното производство напуска. CLA и Shooting Brake сега се местят от Унгария обратно в Ращат, за да бъде "споделянето“ по-балансирано вътрешно.



Намаляване на разходите в Германия – Доброволен труд за 40 000 работници



В същото време Mercedes откри програма за доброволно съкращение за около 40 000 непроизводствени служители в Германия, главно административен персонал и персонал в научноизследователската и развойна дейност. Целта е ясна: да се спестят 5 милиарда евро годишно до 2027 г.



Унгария се превръща в епицентър на европейската автомобилна индустрия



Не става въпрос само за Mercedes. BMW, BYD и Audi също инвестират в страната. Както заяви унгарският външен министър Петер Сиярто:



С новия завод на Mercedes, Унгария ще надхвърли 1 милион произведени автомобила годишно – нещо, което само пет страни в Европа постигат.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!