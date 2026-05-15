Мерцедес се заби в ограда в къща в Асеновград

снимка: Булфото

Лек автомобил „Мерцедес“ самокатастрофира и се вряза в ограда на къща в асеновградски квартал, научи TrafficNews.

Инцидентът е станал около 16:30 часа вчера.

По предварителна информация колата е била управлявана от мъж, а в автомобила е пътувало и момиче.

Вероятната причина за катастрофата е загуба на контрол над превозното средство, след което автомобилът е излязъл от пътя и е помел част от оградата на имот, като е влязал в дворното пространство.

При удара двамата пътници са получили леки наранявания и натъртвания. Няма данни водачът да е употребил алкохол.

На място е пристигнал полицейски екип, а произшествието е обработено по административен ред.

