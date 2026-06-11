Месец на банята в Mr.Bricolage – отстъпки до -20%!

През целия юни Mr.Bricolage предлага специална промоция за обзавеждане и оборудване за баня. Изберете плочки и мебели за баня, смесители, душ системи, санитарна керамика, аксесоари и още много продукти за вашия проект. При покупка над 250 евро получавате 10% отстъпка, над 500 евро – 15%, а над 1000 евро – 20% отстъпка.

За още по-лесно планиране можете да се възползвате и от услугата 3D проектиране на баня, с която ще визуализирате избраните плочки, мебели и оборудване още преди началото на ремонта. Консултант-дизайнерите на Mr.Bricolage изготвят индивидуален 3D проект, който помага да видите как ще изглежда готовото помещение и да направите най-добрия избор.

Сега е идеалният момент да обновите банята си с качествени решения на изгодни цени. Промоцията е валидна от 1 до 30 юни.

Вижте повече на https://shorturl.at/HM0rT

Отстъпката се получава на каса и не се комбинира с други промоции.

*публикация