Месец преди края на лятото отлетяха на юг

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Малко повече от месец преди края на астрономическото лято щъркелите вече започнаха своя път на юг, съобщи Никол Станкулова по Нова телевизия.

Следващите шест месеца те ще прекарат в северна Африка, а кадрите са от района на Тополовград в южна България, добави тя.

Някои от видовете щъркели са мигриращи, като прелетите им се извършват благодарение на топлите въздушни течения. Летят с изправена шия.

Над България преминава най-големият миграционен поток на вида бял щъркел към Африка и обратно. Тук се събират птиците от източната миграционна популация и образуват огромни ята, които почиват и набират сили на няколко места по Българското Черноморие.

В България са извършвани три официални преброявания - както следва 1979/81 (в някои окръзи и през 1984 г.), 1994/95 г. и последното, проведено през 2004 – 2005 г. При него са преброени 4818 двойки.

Най-много от двойките гнездят в Пловдивска, Хасковска (където е и Тополовград), Софийска и Плевенска област, а най-малко са в района на Габрово и Смолян.

