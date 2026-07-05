Месец след трагедията на „Челопешко шосе“: Повече полиция, но основният ремонт е блокиран без пари

Снимка: Булфото

Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души, нарушенията в участъка са намалели, а полицейското присъствие е засилено. Въпреки това пътят остава в лошо състояние – с неравности и кръпки, а основният му ремонт е блокиран поради липса на финансиране.

Жители на район „Кремиковци“ съобщават, че шофирането е станало по-спокойно, което отдават на постоянния контрол. „Забелязвам, че има повече присъствие на полиция. Обикалят, най-вероятно контролират нещата“, коментира за БНТ жена от района. От районната администрация са почистили растителността край пътя, за да подобрят видимостта около кръстовищата, където знаците вече се виждат по-добре.

Състоянието на пътната настилка обаче остава сериозен проблем. Според местните жители шосето не е ремонтирано основно от повече от 20 години. Веднага след инцидента в началото на юни експерти също алармираха за проблема. Според Йонко Иванов пътят е занемарен поради безхаберие, а бившият автомобилен състезател Димитър Илиев определи нарушението като огромно и посочи проблемите с асфалта.

В отговор на инцидента местната власт планира поставянето на изкуствени неравности за намаляване на скоростта, посочва Евроком. Кметът на район „Кремиковци“ Лилия Донкова обясни, че предстои проектиране, което трябва да мине през транспортна комисия. По думите ѝ това е „въпрос на време“.

Друга предвидена мярка е монтирането на стационарни камери за видеонаблюдение. Според Донкова това също ще се забави, тъй като се изчаква приемането на нова общинска наредба. Тя ще регламентира параметрите на камерите и правилата за тяхното поставяне. „След това ще бъдат монтирани и камери по дължината на „Челопешко шосе“, заяви кметът.

Най-голямото очакване на хората обаче е за цялостна рехабилитация на пътя. За основния ремонт на отсечката до кв. „Челопечене“ вече има избран изпълнител и готов проект, но дейностите не могат да започнат. „Чакат финансиране, просто все още няма бюджет“, уточни Лилия Донкова.

Проблемът с липсата на средства не засяга само този обект. Още в средата на юни зам.-кметът на София по строителството Никола Лютов съобщи, че общината има над 20 готови проекта за ключови ремонти, но финансирането остава предизвикателство. За частта от „Челопешко шосе“ до кв. „Ботунец“ тепърва ще се търси изпълнител, но само ако бъдат осигурени пари.

Редактор "Екип на Петел",

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