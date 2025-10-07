Меси: Кой ще ми подава сега?

кадър: Спортал

Лионел Меси реагира емоционално на новината, че неговият дългогодишен съотборник и приятел Жорди Алба прекратява професионалната си кариера.

Бившият испански национал обяви решението си да се оттегли в края на сезона чрез публикация в социалната мрежа Инстаграм, видя Спортал.

„Благодаря ти за всичко, Жорди. Ще ми липсваш много“, написа аржентинската звезда в коментар под съобщението на своя съотборник в Интер Маями.

„След толкова много преживявания заедно, ще ми бъде много странно да погледна наляво и да не те видя там... Невероятно е колко много асистенции ми направи през всичките тези години... Кой ще ми подава сега?“, добави Меси.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!