Меси: Тази рана трудно ще се излекува

Снимка Инстаграм, Лионел Меси

Лионел Меси най-накрая реагира на загубата (0:1) на Аржентина от Испания на финала на Световното първенство през 2026 г.. В публикация в Инстаграм този понеделник аржентинската звезда, която вероятно се е сбогувала със Световните първенства и може би със самия национален отбор, не скри разочарованието си.

„Болката е огромна и ще бъде трудно да се излекува тази рана“, започва той, преди да добави, че ще си спомня „всичко хубаво“.

„Остават ми мачовете, в които успяхме да обърнем резултата, давайки всичко от себе си, и които ще останат завинаги в паметта, с подкрепата на цяла една страна, която, заедно с работата и усилията на тази група, ни доведе до това отново да бъдем сред най-добрите в света“, посочи той, подчертавайки пътя, който този отбор измина в две поредни Световни първенства, след титлата, спечелена в Катар през 2022 г., пише Спортал.бг.

„Днес е трудно да оценим това, което направихме, но тази група достигна до два поредни финала на Световно първенство“, заяви той, преди да премине към благодарностите към своята страна: „Много благодаря, от дъното на сърцето си, за всяко съобщение. Още веднъж успяхме да се обединим като страна и да бъдем всички заедно, споделяйки огромната гордост да бъдем аржентинци.“

Накрая 39-годишният ас отправи послание към новите световни шампиони: „Искам също така да поздравя Испания за титлата.“

Редактор "Екип на Петел",

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