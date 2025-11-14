Меси и Аржентина с победа в историческа среща

Снимка Hossein Zohrevand, Уикипедия

"Аржентина" се наложи над "Ангола" с 2:0 като гост в приятелска среща.

Мачът се игра в столицата Луанда пред около 45 хиляди зрители и беше посветен на 50-ата годишнина от независимостта на страната.

Нападателят на "Интер", Лаутаро Мартинес, откри резултата в 43-ата минута след асистенция на Лионел Меси.

В 82-ата минута Меси удвои преднината на "гаучосите", след като Мартинес му върна подаването, информира "Фокус".

На 27 март следващата година световните шампиони ще се изправят срещу европейския шампион Испания в още една контрола, която е част от подготовката на двата отбора за Мондиал 2026 в Канада, САЩ и Мексико през юни и юли.

