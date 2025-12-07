Меси и Интер Маями спечелиха титлата в Мейджър Лийг Сокър за първи път в историята си

снимка: instagram/intermiamicf

Интер Маями спечели титлата в Мейджър Лийг Сокър за първи път в историята си.

Във финала отборът на Лионел Меси победи с 3:1 Ванкувър Уайткапс, предадеСпортал.

Аржентинската звезда не успя да се разпише, но беше в основата на втория и третия гол за "чаплите", реализирани от неговите сънародници Родриго Де Пол и Тадео Айенде.

