Меси иска да бъде собственик на клуб след края на футболната си кариера

Кадър Youtube

Лионел Меси би предпочел да стане собственик на клуб, а не треньор, когато прекрати футболната си кариера. През октомври той подписа удължаване на договора си с Интер Маями, което трябва да го остави на терена до сезон 2028.

"Не се виждам като треньор. Харесвам треньорската работа, но ако трябва да избера, бих искал да бъда собственик. Хубаво е да имам собствен клуб, да мога да го развивам, да започвам от най-ниското ниво и да мога да дам на децата, на хората, възможността да растат и да го направят голям клуб. Ако трябва да избирам, това би ме привлякло най-много", каза 38-годишният Меси пред стрийминг канала Luzu TV в интервю, записано през декември и излъчено в първите дни на новата година.

Меси, който изведе Аржентина до титлата на Световното първенство в Катар през 2022 г., вече е съсобственик на уругвайския отбор от четвърта дивизия Депортиво ЛСМ, който е и на съотборника му от Интер Маями Луис Суарес, посочва БТА.

"Депортиво е семейна мечта, която започна през 2018 г. Израснахме много с повече от 3000 членове. Целта ми е мястото, на което пораснах, да има свой клуб и да помага на децата сега", каза основателят на клуба Суарес миналия май във видеоклип заедно с Меси.

Осемкратният носител на Златната топка Лионел Меси има бъдещ миноритарен дял в Интер Маями, включен в договора му.

