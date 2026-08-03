Меси не мисли за отказване, планира да играе за Аржентина до 2028 година

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Лионел Меси няма намерение да слага край на кариерата си с националния отбор на Аржентина, твърдят източници, близки до футболиста.

Според информацията 39-годишният нападател възнамерява да остане част от състава на "гаучосите" поне още две години, въпреки спекулациите, че след финала на Мондиал 2026 може да се оттегли от международния футбол.

Ако тези информации се потвърдят, Меси ще бъде на разположение на Аржентина и за Копа Америка през 2028 година, след което се очаква окончателно да приключи впечатляващата си кариера с националния тим, предаде БГНЕС.

До момента аржентинецът е постигнал всичко на международната сцена, като спечели световната титла, два трофея от Копа Америка и Финалисима, затвърждавайки мястото си сред най-великите футболисти в историята.

Засега няма официално потвърждение нито от самия Меси, нито от Аржентинската футболна асоциация.

Редактор "Екип на Петел",

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