Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

Стопкадър БНТ

Голямата звезда на Аржентина и един от символите на футбола по света в последните две десетилетия, Лионел Меси, ще остане част от тима на Световното първенство въпреки сериозните здравословни проблеми на баща му, съобщава местната преса.

Легендарният носител на осем отличия “Златна топка” започна великолепно представянето си на Мондиал 2026 със запомнящ се хеттрик във вратата на Алжир на старта на надпреварата за “гаучосите”, а още след първото попадение се разплака на терена. След срещата медии разкриха, че повод за емоционалната реакция на Меси е силно влошеното здравословно състояние на баща му. Малко по-късно от семейството излязоха с официално съобщение, в което потвърдиха, че Меси старши не е добре, но не дадоха повече подробности.

Въпреки това Лионел Меси остава на разположение на своя селекционер Лионел Скалони и продължава да се подготвят за следващия двубой на Аржентина срещу Австрия в понеделник вечер от 22:00 българско време. За момента няма повече подробности относно плановете на легендарната десетка при продължаващо влошаване на състоянието на баща му.

Редактор "Екип на Петел",

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