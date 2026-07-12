Меси подари фланелката си на Роберто Баджо

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Аржентина постигна труден успех над Швейцария с 3:1 на 1/4-финалите на Световното първенство и ще се изправи срещу Англия в решителен сблъсък за място на големия финал. “Албиселесте” имаха нужда от продължения, за да постигнат така желаната победа.

Този път в герой за южноамериканския тим се превърна Хулиан Алварес, а очаквано на трибуните имаше куп легенди на световния футбол. Една от тях бе емблематичната “десетка” на Италия Роберто Баджо. След големият сблъсък той пусна снимка с Лионел Меси в социалните мрежи, пише Блиц.

“Благодаря ти Лео, за безценния подарък и за твоята обич. Обичам те, приятелю”, написа Баджо в “Инстаграм”, позирайки с Меси и фланелката на футболиста след срещата, която легендата на Барселона е подарил на италианската икона.

Редактор "Екип на Петел",

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