Меси получи „Златната обувка“

снимка: instagram/intermiamicf

Интер Маями постигна победа с 3:1 срещу Нешвил в първи мач от плейофите на Мейджър Лийг Сокър. Лионел Меси отбеляза два гола, а преди началото на срещата получи "Златната обувка" за голмайстор на редовния сезон. 38-годишният аржентинец бе точен 29 пъти в изиграните 28 мача. След него с по 24 попадения се наредиха Денис Буанга и Сам Стъридж, предаде БТА.

Меси, който наскоро поднови договора си до 2028 година, имаше участие и в третото попадение за Интер дело на Аленде. За гостите от Нешвил точен беше Хани Мукхтар.

Следващият двубой между двата отбора е насрочен за 2 ноември от 01:30 часа българско време.

