Меси повежда Аржентина срещу Алжир в своя мач №200 за националния отбор

Снимка Hossein Zohrevand, Уикипедия

Лионел Меси ще изиграе своя мач 200 за Аржентина утре сутринта срещу Алжир. Първата среща на световните шампиони ще започне в 04:00 часа в сряда.

Южноамериканският отбор изигра 2 контролни двубоя преди Мондиал 2026 – лесна победа над Хондурас (2:0) и още по-лесна победа над Исландия (3:0).

Същевременно Алжир гостува на Нидерландия и изненада „Лалетата“, както и всички футболни експерти със солидна защита и страхотна ефективност в атака, довела до победата с 1:0! А в последната контрола, преди началото на Световното първенство, „Пустинните лисици“ отбелязаха 4 гола за 16 минути срещу Боливия и в крайна сметка победиха с впечатляващото 4:0, пише Спортал.бг.

Аржентина и Алжир имат една-единствена (приятелска) среща помежду си през 2007 година: феновете на двата отбора станаха свидетели на зашеметяващ футбол, 7 гола и трудна победа за „гаучосите“ – 4:3.

Редактор "Екип на Петел",

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