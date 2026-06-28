Меси пренаписа историята, Алжир и Австрия се класираха след зрелищно равенство

Аржентина победи Йордания с 3:1 в последния мач от груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.



Джовани Ло Селсо (19') откри резултата около четвърт час след началото, отбелязвайки фамозен гол от пряк свободен удар, а Лаутаро Мартинес (31') покачи от дузпа половин час след началото. Ло Селсо се разписа и още два пъти в хода на двубоя, но попаденията му не бяха зачетени заради засади, пише Спортал.бг.

След почивката йорданците намалиха чрез Муса Ал-Тамари (55'), а малко преди края на редовното време Лионел Меси (80') също се разписа, превръщайки се в първия футболист, разписал се в седем поредни мача на световни футболни финали. Меси се бе появил на терена като резерва в 59-ата минута.

На 1/16-финалите Аржентина ще срещне Кабо Верде.

Австрия и Алжир завършиха наравно 3:3 - резултат, който класира и двата отбора за фазата на дирекните елиминации. Имаше притеснения, че те ще играят за този хикс и някои периоди от срещата изглеждаше така. В други обаче темпото бе по-високо и се стигна до шест гола.

Марко Анаутович откри резултата в 28-ата минута, а Рафик Белгали изравни в края на първата част. Марсел Забитцер се разписа в 55-ата минута, а пет минути по-късно Рияд Марез отново изравни. В добавеното време се стигна до драма. Рияд Марез изведе Алжир напред, но секунди по-късно резервата Саша Калайджич изравни.

Австрия завърши на второ място в група "J" и ще се изправи срещу Испания на 1/16-финалите, докато Алжир се класира като един от най-добрите трети и ще срещне Швейцария в следващата фаза.

Редактор "Екип на Петел",

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