Меси пропусна дузпа, а Интер падна тежко като домакин

кадър: БНТ

Отборът на Интер Маями загуби с 0:3 от тима на Шарлът в мач от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

Поражението свлече “чаплите” до осмото място в Източната конференция, което е извън зоната на директния плейоф, предаде Спортал.

Звездният проект на Дейвид Бекъм обаче има и цели 4 мача в запас, които тепърва трябва да изиграе.

Шарлът от своя страна също се намира в Източната конференция и изостава на 4 пункта от лидера Филаделфия Юниън.

