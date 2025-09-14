реклама

Меси пропусна дузпа, а Интер падна тежко като домакин

14.09.2025 / 08:50 0

кадър: БНТ

Отборът на Интер Маями загуби с 0:3 от тима на Шарлът в мач от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

Поражението свлече “чаплите” до осмото място в Източната конференция, което е извън зоната на директния плейоф, предаде Спортал.

 Звездният проект на Дейвид Бекъм обаче има и цели 4 мача в запас, които тепърва трябва да изиграе. 

Шарлът от своя страна също се намира в Източната конференция и изостава на 4 пункта от лидера Филаделфия Юниън.

 

