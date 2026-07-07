Меси с антирекорд: вече има четири пропуснати дузпи на световни футболни финали

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Лионел Меси продължава да е лидер по отбелязани голове на световни първенства, но вече държи и един антирекорд. Аржентинецът вече е начело в класацията за най-много пропуснати дузпи на Мондиал. След като не успя да реализира от бялата точка срещу Египет, нападателят вече има четири пропуска от бялата точка от осем опита, посочва БТА. И досега той отново я оглавяваше, но с три пропуснати дузпи.

Преди това Меси не е съумявал да отбележи от 11-те метра, са срещу Исландия на Мондиал 2018, срещу Полша през 2022 г. и срещу Австрия в групите сега.

Освен всичко това е първият случай в историята, когато даден футболист пропуска повече от една дузпа в рамките на световно първенство.

Това е и общо 33-та изпусната дузпа в славната кариера на Меси.

Редактор "Екип на Петел",

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