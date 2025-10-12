Меси с два гола за много важна победа за Интер

кадър: БНТ,архив

Отборът на Интер Маями записа изключително ценен успех с разгромното 4:0 срещу тима на Атланта Юнайтед в предпоследния си мач от редовния сезон в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Благодарение на успеха “чаплите” се изравниха на второто място с тима на Синсинати и те все още имат шансове да се окичат със среброто от редовния сезон, което ще им даде по-удобен съперник в плейофите, предава Спортал.

Миналата година звездният проект на Дейвид Бекъм се препъна още на първото стъпало в директните елиминации. Атланта от своя страна се намира на предпоследното място в Източната конференция и няма дори теоретични шансове да се класира за плейофите, като пропусна последната си възможност да измъкне достойно представяне с позитивен резултат от сериозен съперник.

