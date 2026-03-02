Меси с нови два гола за Интер Маями

кадър: Спортал

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси отбеляза два гола в снощното местно дерби с Орландо Сити във втория кръг на Мейджър Лийг Сокър. Така капитанът на американския шампион не само, че имаше голям принос за победата с 4:2, но и получи възможност да се заяде с противниковия наставник Оскар Пареха.

След края на първото полувреме, когато домакините от Орландо водеха с 2:0, треньорът им се отправи към Меси и му каза нещо, което не се хареса на футболиста, видя Спортал. Така в самия край на редовното време, когато нападателят се разписа от пряк свободен удар за втория си гол в двубоя, той се обърна към съперниковата скамейка и направи жест, с който отправи послание, че е готов да раздаде автографи на Пареха и неговия щаб.

Друг любопитен момент покрай второто попадение на аржентинеца беше точно преди изпълнението му, когато редица фенове на Орландо бяха приготвили телефоните си, за да заснемат прекия свободен удар, предвкусвайки гола на Меси.

