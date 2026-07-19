Меси с послание преди финала: Каквото и да се случи утре, този отбор вече е написал история

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Големият лидер на Аржентина Лионел Меси се обърна към всичките си съотборници преди днешния финал на Световното първенство срещу Испания. "Албиселесте" ще се опита да стане едва третият отбор в историята, който защитава трофея, си но осемкратният носител на "Златната топка" се фокусира не върху отличията, а върху извървения път и усещането, че тези играчи са като семейство. Меси подчерта, че отборът вече е записал името си в историята и това няма да се промени, независимо как ще завърши финалът на "МетЛайф Стейдиъм", цитира Спортал.

Ето какво написа капитанът на Аржентина в своя профил в "Инстаграм":

"Най-хубавото нещо през всички тези години не бяха само трофеите, а цялото пътуване. Споделянето на всеки ден с тази група от играчи, съревноваването заедно, изправянето в трудни моменти и наслаждаването на всяка стъпка. Благодаря на всеки мой съотборник, на треньорския щаб и на всички хора, които работят всеки ден, за да поддържат този отбор като семейство.

Независимо какво се случи утре, този отбор вече е написал история, която никога няма да забравим и която никой няма да може да изтрие.

Давай, Аржентина!"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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