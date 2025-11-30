Меси счупи Световен рекорд

снимка: instagram/intermiamicf

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси направи асистенция при победата с 5:1 над Ню Йорк Сити във финалния плейоф в Източната конференция на МЛС и вече е номер 1 по този показател в историята на футбола.

Тази асистенция беше 405-ата в кариерата на 38-годишния аржентинец, с което счупи световния рекорд, държан преди това от унгарския и нападател Ференц Пушкаш (404), припомня БТА.

През сезон 2025 Меси е отбелязал 38 гола и е дал 22 асистенции в 40 мача във всички турнири. Договорът му с Интер Маями е до 31 декември 2028 г.

