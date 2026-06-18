Меси се разплакал заради баща си след първия си гол

Стопкадър Спортал.бг

Стана ясно защо суперзвездата на Аржентина Лионел Меси се разплака след първия от трите си гола при успеха над Алжир с 3:0 на Мондиал 2026.

След мача Меси отказа да разкрие точната причина за своята емоционалност, като единствено уточни, че тя няма нищо общо с футбола, като също така благодари за получената подкрепа от целия лагер на „Албиселесте“, пише Спортал.бг.

Въпреки това местният журналист от Radio Mitre Едуардо Файнман разкри, че капитанът на Аржентина се е разчувствал заради своя баща. Той разкри, че 68-годишният Хорхе Меси има сериозни здравословни проблеми още от миналата година, а през тази седмица неговото състояние леко се влошило, което предизвикало тревогата на нападателя на световния шампион.

Редактор "Екип на Петел",

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