Меси става футболист на ПСЖ тази вечер

Снимка Туитър, Фабрицио Романо

Футболната сделка на лятото ще стане факт до часове. Пари Сен Жермен и Лионел Меси са постигнали пълно съгласие за договора помежду си и така футболистът ще отлети за Париж още този следобед, съобщи “Екип”. Минути по-късно новината беше потвърдена и от други източници.

От вестника добавиха, че медицинските прегледи на играча ще се състоят в края на деня, след което той ще подпише контракт за 2+1 години. Очаква се утре да има пресконференция на “Парк де Пренс”, на която да говори аржентинецът.

Първоначалните информации бяха, че Меси ще бъде обявен като играч на парижани днес, но имаше забавяне при оформянето на договора между двете страни, най-вече заради имиджовите права. Междувременно, слуховете за последна оферта на Барселона към Ла Пулга бяха отречени от "Мундо Депортиво". От “Екип” пък уточняват, че нападателят ще играе в новия си отбор с номер 30, след като е отказал предложения му от Неймар номер 10, пише Sportal.bg.

Във френската столица 34-годишният футболист ще получава 35 млн. евро на сезон с бонуси, твърди Фабрицио Романо. Както вчера, така и днес, фенове на ПСЖ го очакват на летище “Льо Бурже”, а привърженици на Барселона ще го изпратят на “Ел Прат”.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA