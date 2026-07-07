Меси вкара в девети мач поред на световни финали, подобри и рекорд на Марадона по асистенции

Кадър БНТ

Лионел Меси продължи рекордната си голова серия, като се разписа в девети пореден мач на световни финали, което не е било по силите на никой преди него. Той подобри собственото си постижение при впечатляващия обрат срещу Египет за 3:2, в който осемкратният носител на "Златната топка" вкара второто попадение, с което временно изравни резултата.

Неговата голова серия започва от осминафиналите на Мондиала в Катар през 2022, отбелязва БТА. Аржентинецът вече има 21 гола на световни първенства.

39-годишният Лео Меси асистира за първия гол на Кристиан Ромеро, като той вече има девет асистенции, с което подобри постижение на легендата и свой сънародник Диего Марадона. Статистиката за голови подавания на световни първенства се води от 1966 година.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!