Места без ток в петък във Варна

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От ЕРП-Север съобщиха къде утре ще има смущения във Варна.



- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - ул. Кап. Райчо Николов, ул. Поп Харитон, ул. Никола Обрешков.



- от 08:30 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - част от м-ст Изгрев, ул. Подвис, северно от бул. Христо Смирненски, ул. Орхидея, електрозахранени от ТП 1734.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна, част от м-ст Евксиноград, част от м-ст Малко Ю, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Студен извор, електрозахранени от МТП 964.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Дългопол ТП15 и ТП 4 улици: ГЕОРГИ РАКОВСКИ, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ, СТЕФАН КАРАДЖА, ФИЛИП ТОТЮ, ХАДЖИ ДИМИТЪР и ЦАР САМУИЛ.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня, кв. Повеляново – бул. Съединение, ул. Строител, ул. Радецки, ул. Боровец, ул. Заводска, ул. Лом, ул. Стария бряст, ул. Украйна, ул. Стадиона, ул. Балкан, ул. Дружба, ул. Люляк, ул. Рила, ул. Дружба бл.1, фирмите: Глобал меритайм сервисес ООД, ТРАНЗИТНИ СКЛАДОВЕ И СЕРВИЗИ ООД.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Щипско.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Бързица – абонатите, електрозахранени от ТП 1.



- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Брестак – абонатите, електрозахранени от МТП 5.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Добрина – абонатите, електрозахранени от ТП 3.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Петров дол - абонатите, електрозахранени от ТП 1.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Болярци - ул. 1-ва, ул. 2-ра, ул. Жеравна, ул. 7-ма, ул. 5-та, ул. 8-ма, ул. 9-та, ул. 10-та, ул. Васил Левски, електрозахранени от МТП 2.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Рояк.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Ветрино - абонатите, електрозахранени от ТП Веро, ТП Кариера, ТП Глобул, ТП МВР.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Доброплодно - абонатите, електрозахранени от МТП 6.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Червенци. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички абонати в селото.



- от 08:00 ч. до 16:30 ч. - с. Горица - северозападната част на селото, абонатите, електрозахранени от МТП 2 и БКТП 4.

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