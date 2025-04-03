Местата без ток във Варна днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес, 3 април, без ток във Варна и областта ще са:



- от 9:00 до 16:30 гр. Варна - карето, заключено между бул. Княз Борис I, ул. Стефан Стамболов, бул. Приморски, ул. Сан Стефано; ул. Преслав;



- от 9:00 до 16:00 гр. Варна - бул. Цар Освободител 6, 8, 10;



- от 8:30 до 17:00 гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Дедеагач, ул. Злетово, ул. Камчия, ул. Кантона, ул. Костур, ул. Лонгоз, ул. Марагидик, ул. Кирил и Методий, , ул. Найчо Цанов, ул. Янтра;



- от 9:00 до 16:30 гр. Варна - Полски дом и хотел Азалия в Св. Св. Константин и Елена;



- от 8:30 до 17:00 гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Изгрев , м-ст Франга дере;



- от 10:00 до 16:30 гр. Варна - част от м-ст Боровец Юг;



- от 8:00 до 17:00 гр. Аксаково - местност Янчова поляна, местност Аксаковска панорама;



- от 8:00 до 17:00 с. Новаково и прилежащите промишлени и вилни зони, местност Изворите;



- от 8:00 до 17:00 с. Изворско, с. Любен Каравелово, с. Зорница, с. Водица, с. Засмяно, с. Крумово, с. Ботево, и прилежащите им промишлени и вилни зони, с. Ново Ботево и Помпена станция Дулап колак - на територията на община Добрич;



- от 9:00 до 17:00 с. Цонево;



- от 9:00 до 17:00 гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от МТП Водолей Провадия;



- от 9:00 до 17:00 гр. Провадия – ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Иван Вазов, ул. Отец Паисий, ул. Толбухин, ул. Патриарх Евтимий, ул. Ген. Скобелев, ул. Цар Освободител, ул. Юрий Венелин, ул. Александър Стамблийски и централен площад Провадия;



- от 9:00 до 17:00 гр. Провадия – ул. Петко Шидеров, ул. Цоньо Тодоров, ул. Иглика, ул. Шипка, ул. Бойчо Желев, ул. Мураданларска, ул. Велико Търново, ул. Тодор Илиев, ул. Македонска, ул. Димитър Грънчаров;



- от 9:00 до 15:00 гр. Дългопол – ул.Георги Димитров,ул.Митко Палаузов,ул.Никола Вапцаров,ул.Никола Обретенов,ул.Димчо Дебелянов,ул.Толбухин,ул.Пейо Яворов,ул.Гео Милев,ул.Петко Цонев,ул.Цар Симеон,ул.Христо Ясенов,ул.Цар Борис,ул.Алеко Константинов,ул.Хан Крум,ул.Цар Калоян,ул.Христо Ясенов;



- от 9:00 до 17:00 гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП Измътец ,МТТ Айкъна, ТП Овчарник Провадия и МТП 1 Гробище Провадия;



- от 9:00 до 16:30 с. Въглен и прилежащите промишлени и вилни зони – фирмите: ЕКО ДЕПО ДЗЗД, ХЕЛАС ХЕМ АД, АРИЕЛ ФИШ ООД, МЕЛА КОМЕРС 2020 ЕООД, БУЛВЕСТ-АГРО ЕООД, ПАПРИКОВ ДЕЛУКС ЕООД и НЕПТУН-2 ООД;



- от 8:00 до 17:00 с. Ново Оряхово - източната част на селото след центъра;



- от 8:30 до 17:00 гр. Бяла - ул. Камчия, част от ул. Андрей премянов и улица Двойница;



- от 9:00 до 14:00 гр. Дългопол – ул. Христо Патрев, ул. Цар Самуил, ул. Антон Иванов, ул. Здравко Бомбов, ул. Генерал Заимов, ул. Ангел Кънчев, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Климент, ул. Васил Левски, ул. Илия Атанасов;



- от 13:00 до 17:00 гр. Дългопол – ул. Климент, ул. Георги Бенковски, ул. Лиляна Димитрова, ул. Георги Димитров, ул. Христо Михайлов, ул. Тервел, Христо Ботев, ул. Антон Иванов, ул. Малчика, сграда на общ.Дългопол и централна част на Дългопол;



- от 9:00 до 17:00 с. Овчага;



- от 9:00 до 17:00 с. Войводино;



- от 9:00 до 17:00 с. Неофит Рилски;



- от 9:00 до 17:00 с. Добротич;



- от 9:00 до 17:00 с. Доброплодно.

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