Местата без ток във Варна и областта днес

Пиксабей

Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес без ток във Варна и областта ще са абонатите от:



От 09:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Варна - ул. "Секвоя" и бул. "Сливница" бл. 11, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, ул. "Атанас Томов" № 9, 11, ул. "Донка Златева" № 4, 6, ул. "Топола" № 1, 3, 5, ул. "Секвоя" № 2, 4, 6, 8, ул. "Калина" № 2, 4, 6, 8, фирмите: ДУЕЛ ЕООД.СЯД-Г ЕООД.АГППДП-АЛТЕЯ, електрозахранени от ТП 374 и ТП 402.



От 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - м-ст "Свети Никола", м-ст "Бриз", м-ст "Бриз Юг", ул. "Василаки Пападиполу", ул. "Д-р Борис Окс", ул. "Д-р Иван Теодоров", ул. "Д-р Кирил Йорданов", ул. "Д-р Парескев Казаски" и ул. "Д-р Владимир Сломенски", електрозахранени от ТП 1686.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Долни чифлик - част от ул . "Ботевска", ул. "Осогово", ул. "Мусала", ул. "Люлин", ул. "Витоша", ул. "Рила", електрозахранени от ТП 11 .



От 08:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП Разсадник Провадия, ВП Златина, ТП Оранжерии, МКРУ Оранжерии.



От 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – клиентите, електрозахранени от КТП Горско Стопанство Провадия .



От 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Провадия – ул. Иван Вазов, ул. Дунав, ул. Патриарх Евтимий, ул. Граф Ингатиев, ул. Георги Димитров и централен площад Провадия, ул. Генерал Манзей, ул. Шипка, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Ивайло, ул. Васил Коларов, ул. Патриарх Евтимий, електрозахранени от ТП 25 и ТП 13.



От 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Сливница, ул. Янко Сакъзов, ул. Д-р Марко Сапарев, ул. Димитър Чивгънов, ул. Опълченска, ул. Дунав, електрозахранени от ТП 6.



От 09:00 ч. до 15:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Митко Палаузов, ул. Никола Вапцаров, ул. Никола Обретенов, ул. Димчо Дебелянов, ул. Толбухин, ул. Пейо Яворов, ул. Гео Милев, ул. Петко Цонев, ул. Цар Симеон, ул. Христо Ясенов, ул. Цар Борис, ул. Алеко Константинов, ул. Хан Крум, ул. Цар Калоян, ул. Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 5, МТП Сервиза и ТП Конопена фабрика.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 1, ТП 2 и ТП 3.



От 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Солник.



От 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Климентово.



От 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Левски – централната част на селото, електрозахранена от МТП 1.



От 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Просечен.



От 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Староселец и с. Габърница .



От 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Горен чифлик – клиентите, електрозахранени от ТП 2 .



От 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Константиново и прилежащите им промишлени и вилни зони.

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