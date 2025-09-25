Местата без ток във Варна и областта за днес

Снимка: Пиксабей

На много места днес във Варна и областта ще има спиране на тока поради ремонти.

Ето и всички адреси, които ще бъдат засегнати:



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - м-ст Изгрев, клиентите, електрозахранени от ТП 1982;



- 9:00 ч. до 10:00 ч., 15:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - улиците: Патриарх Евтимий, Дунавски лебед, Български орел, Петко Ю.Тодоров, Овчо поле, Осми март, Сливница, Константин Величков, част от м-ст Изгрев;



- 15:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - улиците: Пенчо Славейков, Велес, Щип, Васил Априлов, Екатерина Симитчиева, Гаврил Кръстевич, Сливница, Отец Паисий, Д-р Петър Берон, Скопие;



- 8:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Ваялар, ул. Арх. К. Яръмов, ул. Арх. Камен Горанов, ул. Арх. Торос Тороманян, ул. Арх. Стефан Венедикт Попов, ул. Д-р Стефан Титев, ул. Д-р Василаки Пападопулу, ул. Д-р Янаки Богданов и част от бул. Княз Борис I;



- 8:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - м-ст Изгрев - клиентите, електрозахранени от ТП 1730;



- 9:00 ч. до 12:00 ч. - гр. Девня – кв. Повеляново – БКТП Сембодиа и БКТП Логикорп;



- 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – вилна зона Шашкъните;



- 9:00 ч. до 16:00 ч. - с. Звездица, м-ст Летището, м-ст Под село;



- 9:00 ч. до 16:30 ч. - с. Звездица - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140, В И К - ВАРНА ООД (помпена станция Звездица);



- 9:00 ч. до 16:30 ч. - с. Долище – централна и югозападна част на селото;



- 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Петров дол;



- 8:30 ч. до 17:00 ч. - с. Брестак;



- 9:00 ч. до 16:30 ч. - възможни смущения в района на с. Брестак, с. Метличина;



- 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Ветрино – МТП Глобул , ТП МВР , ТП Веро;



- 9:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на с. Ветрино;



- 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Лопушна, с. Медовец, с. Китен;



- 9:00 ч. до 11:00 ч., 12:00 ч. до 16:00 ч. - възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна и в района на ТП Кариера;



- 9:30 ч. до 16:00 ч. - възможни смущения в района на с. КАЗАШКА РЕКА. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути;



- 9:00 ч. до 16:00 ч. - възможни смущения в района на с. ИГНАТИЕВО; ул. ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА, ПЛИСКА, ГРАФ ИГНАТИЕВ, СЛАВИ ДОЙЧЕВ, МИР, ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ, МИТКО ПАЛАУЗОВ, ВИХРЕН, КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА, КИТКА, ДОБРУДЖА, ГРОЗДЬО ЖЕЛЕВ, ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, МИХАИЛ ИВАНОВ. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути;



- 9:30 ч. до 16:00 ч. - възможни смущения в района на гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК; ул. ДЕТЕЛИНА, ЕДЕЛВАЙС, ДЕМОКРАЦИЯ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути;



- 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката;



- 8:00 ч. до 17:00 ч. - с. Езерово и прилежащите вилни и промишлени зони, фирмите: КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ ЕООД, М СТРОЙ ООД, САНРАЙС ООД, ЕТ СЪН ВИНТИДЖ ПЕТЬО БОШНАКОВ, ППЗК ЗОРА;



- 8:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на гр. Белослав – кв. Белопал, кв. Акации, с. Страшимирово и прилежащите им вилни и промишлени зони;



- 9:00 ч. до 11:00 ч., 14:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на с. Блъсково с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.

