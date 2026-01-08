Местата във Варна и областта без ток днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 8 януари, без ток във Варна и областта ще са:

- От 8:30 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Виница", м-ст Акчелар, м-ст Варна Йолу, м-ст Голяма могила, м-ст Каракаш, м-ст Горна Трака, м-ст Руските окопи, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, м-ст Узун келеме, м-ст Фатрико дере, ул. "Безмер", ул. "Григор Вачков", ул. "Иван Пожарски", ул. "Климент Денчев", ул. "Константин Петкович", ул. "Манол Лазаров", ул. "Св. Параскева", ул. "Свети Мина", ул. "Цар Борис III" и част от бул. "8-ми Приморски полк".

- От 8:00 ч. до 11:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Изгрев, ул. "Невен", електрозахранени от ТП 932.

- От 8:00 ч. до 11:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Изгрев, м-ст Кокарджа, м-ст Франга дере, района над бул. "Хр. Смирненски" и бул. "Цар Освободител", както и от двете страни на ул. "Прилеп".

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището и пекарната и кметство с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.

- От 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. "Аврам Гачев", ул. "Гоце Делчев", ул. "Съби Дичев", ул. "Христо Кърпачев", ул. "Петър Берон", ул. "Димитър Попов", ул. "Добри Чинтулов", ул. "Добри Войвода", ул. "Тодор Влайков", ул. "Вълчан Войвода", ул. "Ильо Войвода", ул. "Ген. Скобелев", ул. "Найден Геров", електрозахранени от ТП 7.

- В периода 05.01.2026 г. - 08.01.2026 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 8.

- В периода 05.01.2026 г. - 09.01.2026 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Бързица.

