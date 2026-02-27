Местните парламентаристи одобриха 610 хиляди евро за 100-годишния юбилей на "Варненско лято"

кадър: Община Варна

Община Варна ще отпусне 610 хил. евро за Международния музикален фестивал „Варненско лято“, който тази година отбелязва 100-годишен юбилей. Финансирането беше одобрено на вчерашното заседание на местния парламент, на което стана ясно, че средствата ще се използват за организацията на специалната програма, включително хонорари на световноизвестни оркестри и солисти, транспорт, самолетни билети, настаняване, наем на зали и инструменти, както и за реклама на събитията.

Юбилейното издание ще включва четири концерта на престижни оркестри, които ще гостуват за първи път в България. Очаква се тези събития да привлекат над 8 000 зрители и повече от 350 музиканти, съобщиха от пресслужбата на ОбС-Варна.

Програмата стартира на 30 юни в зала 1 на Фестивалния и конгресен център с концерта на Camerata Salzburg – световно признат камерен ансамбъл, основан през 1952 г. в Залцбург.

На 18 август в същата зала ще се изяви European Union Youth Orchestra – един от най-престижните младежки оркестри в света, обединяващ талантливи музиканти от всички държави членки на ЕС, който тази година празнува 50-годишен юбилей.

На 6 септември в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта ще свири Berlin Radio Symphony Orchestra, а финалът на юбилейната програма е на 14 октомври с BBC Symphony Orchestra.

