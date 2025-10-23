Местният парламент на Варна иска частично премахване на строителната забрана за Свети Никола

Фейсбук

Община Варна ще отправи искане към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за частично премахване на забраната за строителство в местността Свети Никола. Ограничението е в сила от 1997 година, когато в района са регистрирани активни свлачищни процеси. През годините част от зоната е стабилизирана и по данни на експертите вече е устойчива в свлачищно отношение.

Предложението за частична отмяна на забраната беше одобрено от членовете на постоянната комисия по архитектура и градоустройство към Общински съвет – Варна. На днешното заседание на комисията стана ясно, че мярката няма да засегне цялата местност, а само конкретни имоти, съобщиха от пресслужбата на местния ОбС.

Според представените геоложки анализи и експертизи въпросните терени попадат в Първи инженерно-геоложки район, определен като устойчив и подходящ за строителство без предварителни изпълнение на укрепителни мероприятия.

Допълнителен мотив за искането е наличието на изградена канализация с достатъчен капацитет за включване на нови обекти. В района вече е влязъл в сила подробен устройствен план за ж.к. „Бриз“ и има изработен проект за ПУП-ПРЗ за засегнатите имоти.

Анализите, представени пред комисията, доказват положителен ефект от извършените дейности през последните години. Проведените геотехнически изследвания потвърждават, че активността на свлачището в конкретните зони е овладяна.

След одобрението на комисията предложението ще бъде внесено за разглеждане от Общинския съвет. Ако бъде подкрепено, Община Варна официално ще поиска от Министерството на регионалното развитие и благоустройството частично отменяне на 28-годишната забрана за строителство в Свети Никола.

