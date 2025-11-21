Местният парламент във Варна взе важни решения за две лечебни заведения

Фейсбук

Промяна в капитала на две лечебни заведения във Варна одобри постоянната комисия по собственост и стопанство към Общинския съвет. Беше подкрепено предложение за увеличение на капитала на "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ с 560 730 лева. Средствата представляват целева субсидия, предназначена за покриване на задължения на бившия Тубдиспансер, включително просрочени трудови възнаграждения, както и дължими данъци и осигурителни вноски към НАП за персонала за 2024 и 2025 г.

Комисията подкрепи и увеличение на капитала на "Диагностично–консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД с 359 300 лева. Средствата също представляват стойността на целева субсидия за погасяване на задължения на лечебното заведение.

Съветниците дадоха съгласието си ДКЦ1 "Света Клементина“ – Варна“ ЕООД да сключи договор за наем със Сдружение "Живот без алкохол“. Договорът е за помещения в сградата на бул. "Съборни“ № 40 за нуждите на разкрития "Център за рехабилитация и интеграция“.

Взето бе решение за приемане на окончателния ликвидационен баланс, отчета за приходите и разходите и пояснителния доклад на ликвидатора на "Дезинфекционна станция – Варна“ към датата на приключване на ликвидацията.

Членовете на комисията подкрепиха и предложение за бракуване, сваляне от отчет и отписване от баланса на три автобуса, собственост на общинското дружество "Градски транспорт“. Сред тях са два мерцедеса и един соларис.

Решенията ще бъдат внесени за окончателно гласуване от Общински съвет – Варна, предаде "Фокус".

