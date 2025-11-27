Местният парламент във Варна взе важни решения за града

Фейсбук

Хартиеният билет във Варна ще струва 1 евро от 1 януари 2026 г., след като Общинският съвет прие актуализацията на тарифите за пътуване в обществения транспорт във връзка с преминаването към еврото. Новата цена заменя сегашните 2 лева (1,02 евро) и цели да въведе точни стойности при разплащанията. Билетът за 90 минути ще бъде 1,30 евро, а целодневният – 2 евро. Глобата за нередовен пътник ще струва 20 евро при сегашните 40 лева.

Промяната обхваща хартиените билети и пластиките, но не засяга електронните превозни документи. Така електронният билет за един час, купен през мобилното приложение, остава 0,51 евро. Новата пластика за издаване на карта ще струва 1 евро, а дубликат на преференциална карта – 3,50 евро.

Корекция има и в цените на абонаментните карти след превалутирането. Картата за една линия ще бъде 18 евро на месец, 46 евро за три месеца и 92 евро за шестмесечен период. Картата за всички линии ще струва 25,50 евро месечно, 69 евро за 90 дни и 266 евро за година. За пътуващите до селата в общината месечната карта ще бъде 20,50 евро, посочват от ОбС Варна.

На днешното си заседание Общинският съвет одобри отпускането на целева субсидия за изграждането на втори бункер към Онкоболницата във Варна – проект на стойност до 9 415 000 лева. Средствата се осигуряват по общинската програма за развитие на лечебните заведения за периода 2025–2027 г. Бункерът ще включва подпорни стени, стационар и специализирани технически и спомагателни помещения.

Изграждането му е задължително условие, за да може лечебното заведение да получи напълно безвъзмездно втори линеен ускорител – високотехнологична апаратура за съвременни лъчетерапевтични процедури, финансирана по националната програма „Модернизиране на болничните заведения“ чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Строителството трябва да бъде завършено до 30 април 2026 г.

Общинският съвет във Варна даде също съгласието си за осигуряване на допълнително финансиране в подкрепа на спорта и културата в града. 40 000 евро ще бъдат отпуснати на Театрално-музикалния продуцентски център – Варна във връзка с организацията на концерт с участието на световноизвестния тенор Пласидо Доминго на 21 април 2026 г., който ще бъде ключово събитие в навечерието на 100-годишнината на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета за 2025 г.

С решение на местния парламент Волейболен клуб "Черно море“ ще получи 100 000 лева, които ще бъдат заложени в бюджета на общината за 2026 г. Финансирането е предназначено за покриване на част от разходите, необходими за организацията и издръжката на детско-юношеската школа на клуба.

