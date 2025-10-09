Местност Боровец и част от варненския кв. "Аспарухово" оставаха без вода след авария на магистрален водопровод

Пиксабей

Поради авария на магистрален водопровод, абонатите от местност Боровец и високата част на варненсия кв. "Аспарухово" останаха без вода, съобщиха от ВиК-Варна.

От дружеството посочват, че водоподаването ще бъде възстановено при отстраняване на аварията, но без да посочват срок.

По-рано друга авария пък остави на сухо до 22 часа абонатите, попадащи в карето между ул."Райко Даскалов", ул."Девня", бул."Левски" и ул."Георги Пеячевич".

