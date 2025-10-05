Местност край Варна без вода в неделя

снимка: Булфото

Една местност край Варна остава без вода в неделя.

Това съобщават от ВиК.

До около 16:00 часа на сухо ще са абонатите по улица "Радой Ралин" в м.Св.К. и Елена.

