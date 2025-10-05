Местност край Варна без вода в неделя
05.10.2025 / 10:00 0
снимка: Булфото
Една местност край Варна остава без вода в неделя.
Това съобщават от ВиК.
До около 16:00 часа на сухо ще са абонатите по улица "Радой Ралин" в м.Св.К. и Елена.
