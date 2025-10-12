Местност край Варна без вода в неделя
12.10.2025 / 08:40 0
снимка: Булфото
Една местност край Варна е без вода в неделя.
Това съобщиха от ВиК.
От 01 часа до около 13:00 часа на сухо ще са абонатите в местност Манастирски рид.
