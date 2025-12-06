Местност край Варна без вода в събота
06.12.2025 / 10:20 0
снимка: Булфото
Една местност край Варна ще е без вода днес.
Това съобщиха от ВиК.
Поради предизвикана авария от частна фирма без вода от 10,00ч. до около 14,00ч. ще бъдат абонатите на част от м.Траката.
