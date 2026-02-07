Местност край Варна без вода в събота
07.02.2026 / 09:30 0
снимка: Булфото
Една местност край Варна ще е без вода в събота.
За това съобщават от ВиК.
От 9 часа до около 15 часа на сухо ще са в м.Лазур.
Редактор "Екип на Петел",
