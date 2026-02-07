Местност край Варна без вода в събота

снимка: Булфото

Една местност край Варна ще е без вода в събота.

За това съобщават от ВиК.

От 9 часа до около 15 часа на сухо ще са в м.Лазур.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!