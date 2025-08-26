реклама

Местност край Варна осъмна без вода

26.08.2025 / 06:56 0

Булфото

От късно снощи, в 21:00 ч. на 25 август абонатите на местност Боровец останаха без водоподаване, съобщават от ВиК Варна. Причината за спирането на водата е техническа, посочват от дружеството.  

Очаква се водоподаването да бъде възстановено днес, до около 12:00 ч.

 

