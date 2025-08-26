Местност край Варна осъмна без вода

Булфото

От късно снощи, в 21:00 ч. на 25 август абонатите на местност Боровец останаха без водоподаване, съобщават от ВиК Варна. Причината за спирането на водата е техническа, посочват от дружеството.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено днес, до около 12:00 ч.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!