Местност край Варна осъмна без вода
21.05.2026 / 08:05 0
Пиксабей
Част от местността Манастирски рид край Варна осъмна без вода. Причината е авария, съобщават от ВиК Варна.
Очаква се строителните работи по отстраняването ѝ да продължат до около 15:00 ч. днес, 21 май.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
Редактор "Екип на Петел",
