Местност край Варна остана без вода в неделя
19.07.2026 / 10:32 0
Пиксабей
Поради авария без вода днес, неделя, ще бъдат абонатите, попадащи в част от варненското село Долище.
По данни на ВиК - Варна се очаква аварията да бъде отстранена до около 19:00 часа, когато ще бъде възстановено и водоподаването.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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