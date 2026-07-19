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Местност край Варна остана без вода в неделя

19.07.2026 / 10:32 0

Пиксабей

Поради авария без вода днес, неделя, ще бъдат абонатите, попадащи в част от варненското село Долище.

По данни на ВиК - Варна се очаква аварията да бъде отстранена до около 19:00 часа, когато ще бъде възстановено и водоподаването.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

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