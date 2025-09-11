Местят деца от опасна детска градина в Шумен

Снимка: Булфото, илюстративна

Децата от компрометирания Корпус „А“ на ДГ „Братя Грим“ в Шумен ще бъдат преместени в помещения в южното крило на СУ „Васил Левски“. Това ще стане, веднага след като Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ разреши, съобщи на пресконференция днес зам.-кметът по „Образование и култура“ Даниела Савчева, предаде shum.bg.

„Ако няма пречки, две групи могат да бъдат настанени веднага. Мисля, че там има условия да бъдат настанени децата – при козметичен ремонт, ако се разшири и санитарният възел, там има огромни класни стаи, които могат по най-бърз начин да станат на спално помещение и зала за игра. За един уикенд мисля, че може да стане това“, каза Савчева.

Тя обясни , че възможност да поеме деца има и в детска ясла 11 в Тракийския квартал. Там могат да се преместят две от малките групи.

Преди два дни кметът Христо Христов обяви на извънреден брифинг, че е получил становище от специалисти от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, че поради улягания съществува риск от срутване на сградата при земетресение.

В момента в корпуса, който е компрометиран, няма нито деца, нито персонал. Децата са в сборни групи с Корпус „Б“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!