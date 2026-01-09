Местят почетното консулство на Израел от Бургас във Варна

Пиксабей

Министерският съвет прие решение за изменение на седалищата и консулските окръзи на почетните консулства на Държавата Израел в Република България.

С решението седалището на почетния консул Орлин Иванов Мандов се премества от Бургас във Варна. Неговият консулски окръг вече ще обхваща територията на областите Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Добрич и Силистра – промяна с пряк акцент върху Североизточна и Югоизточна България.

Седалището на другия почетен консул – Красимир Тихомиров Методиев – се премества от Варна в град Велико Търново, като консулският му окръг ще включва областите Велико Търново, Шумен, Търговище и Разград.

Промените в обхвата и седалищата на консулските окръзи са резултат от получена нота от израелската страна, с която се информира за изменения в консулските патенти на двамата почетни консули.

