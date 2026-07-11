Meta оттегли новата си функция за AI изображения

Снимка Пиксабей

Meta внезапно премахна нова функция, която позволяваше на потребителите да използват нейния инструмент с изкуствен интелект (AI), за да създават изображения, базирани на съдържание от публични профили в Инстаграм.

Функцията беше част от представянето на Muse Image – първия инструмент на компанията за генериране на изображения с изкуствен интелект, пише btvnovinite.bg. Тя позволяваше на потребителите на чатбота Meta AI да посочват публични профили в Инстаграм и да използват публикуваното в тях съдържание за създаване или редактиране на изображения с помощта на AI.

Новата възможност предизвика остра обществена реакция заради опасения относно защитата на личните данни. Потребителите с публични профили бяха включени автоматично, което означаваше, че техните снимки можеха да бъдат използвани без тяхното знание или съгласие, пише Би Би Си.

От Meta признаха, че са „преценили погрешно ситуацията“, и съобщиха, че функцията вече не е достъпна.

Актьорският синдикат SAG-AFTRA приветства решението, определяйки го като „победа“. По-рано организацията призова своите членове и всички потребители на Instagram да предприемат действия за защита на образа си, като предупреди за „очевидните опасности и вреди“ от подобно използване на лични изображения.

Базираната в Лондон правозащитна организация Privacy International също разкритикува функцията, заявявайки, че тя е поредното доказателство, че компаниите за изкуствен интелект възприемат снимките и личните данни на хората като ресурс за експлоатация.

„Целта ни беше да предоставим полезен творчески инструмент и да дадем на хората контрол върху това дали публичното им съдържание може да бъде използвано по този начин. Чухме обратната връзка“, заявиха от Meta.

Компанията първоначално планираше Muse Image да бъде достъпен само в Instagram, а впоследствие подобни AI функции да бъдат внедрени и в WhatsApp, Фейсбук и Месинджър. Meta разработва и инструмент за генериране на видео с изкуствен интелект.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!