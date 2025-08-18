Meta разследва AI за "чувствителни" чатове с деца

Пиксабей

Американски сенатор започва разследване срещу Meta, след като изтекъл документ показа, че изкуственият интелект (AI) на технологичния гигант е имал право да води „чувствителни“ и „романтични“ чатове с деца.

Вътрешният документ, получен от Ройтерс, е бил озаглавен „GenAI: Стандарти за риск на съдържанието“.

Републиканският сенатор Джош Хоули нарече документа „достоен за порицание и скандален“ и поиска да го види заедно със списък на продуктите, с които е свързан.

Представител на Meta заяви пред Би Би Си: „Въпросните примери и бележки бяха и са погрешни и несъвместими с нашите политики и са били премахнати”, предаде бТВ.

Те заявиха, че технологичният гигант има „ясни политики” относно отговорите, които AI чатботовете му могат да дават, и че политиките му „забраняват съдържание, което е със сексуална насоченост към деца”.

„Освен политиките, има стотици примери, бележки и анотации, които отразяват екипи, които се борят с различни хипотетични сценарии“, казаха те.

Сенаторът Джош Хоули, републиканец от Мисури, обяви, че разследва Meta в публикация в X на 15 август.

„Има ли нещо – НИЩО – което големите технологични компании няма да направят за бързи пари“, каза той.

„Сега научаваме, че чатботовете на Meta са били програмирани да водят „чувствителни“ разговори с 8-годишни деца. Това е отвратително. Започвам пълно разследване, за да получа отговори. Големи технологични компании - оставете децата ни на мира!“, призова сенаторът

„Родителите заслужават истината“

Вътрешният документ за политиката на Meta Platforms също така посочва, че чатботът на социалния медиен гигант може да предоставя невярна медицинска информация и да води провокативни разговори по теми като секс, раса и знаменитости.

Документът е бил предназначен за обсъждане на стандартите, които ще ръководят генеративния AI асистент на технологичния гигант, Meta AI, и другите чатботове, достъпни на социалните медийни платформи, собственост на Meta.

„Родителите заслужават истината, а децата заслужават защита“, пише Холи в писмото си, адресирано до Meta и главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг.

„Да вземем само един пример - вашите вътрешни правила позволяват на AI чатбот да коментира, че тялото на 8-годишно дете е „произведение на изкуството“, от което „всеки сантиметър е шедьовър – съкровище, което дълбоко ценя“, казва още сенаторът.

Ройтерс съобщи и за други спорни решения, които според агенцията са били счетени за приемливи от правния отдел на Meta.

Това включва твърдението, че Meta AI има право да разпространява невярна информация за известни личности, стига да предоставя декларация, че предоставената информация не е точна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!